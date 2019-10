Assemblée Nationale / Affaire des 94 milliards : Les députés se penchent sur la question à huis-clos, à partir de 15h30.

Les parlementaires ont fini d'apoter la loi portant modification et complétant la loi organique N°2002-20 du 15 mai 2002 du règlement interieur de l'assemblée nationale.

Et aussitôt après, les députés ont pris une pause avec l’aval du président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse.

Il est donc décidé de reprendre la séance à partir de 15h30, à huis-clos, avec l'affaire des 94 milliards, plus spécifiquement l’étude du rapport de la commission d'enquête parlementaire y afférent...