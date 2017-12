Assemblée Nationale : Adji Mergane Kanouté sollicite des postes de police de proximité pour Médina Baye, HLM, Bongré, Sara...

Face au ministre de l'intérieur, la députée de Kaolack a encore remis ça. Adji Mergane Kanouté a demandé à ce que des postes de police de proximité soient installés davantage à Kaolack notamment à Médina Baye, HLM, Bongré, Sara, entre autres.



Devant Aly N'gouille Ndiaye, l'honorable députée a également plaidé pour la fonctionnalité du poste de police des Parcelles Assainies de Kaolack. À cette occasion, elle est revenue sur l'opportunité de la vidéo de surveillance avec la réduction du taux de criminalité qui a baissé de 35% entre 2015 et 2017. " La mission de l'État est la sécurisation des personnes et des biens et fort heureusement que le président a fait de la couverture sécuritaire du pays une priorité. La sécurité occupe une place de choix dans le PSE. En tant que députée, je salue les réalisations du président à Touba dans le domaine de la sécurité avec la mise à disposition de 11 véhicules d'intervention. Il est en train de passer à la mise à l'échelle et c'est à saluer".