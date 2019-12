Assemblée Nationale : Adji Mbergane Kanouté plaide pour des innovations aéroportuaires

"Le pari de la rénovation doit être gagné à Kaolack et dans d'autres régions." C'est sans doute l'idée que l'honorable députée Adji Mbergane Kanouté a voulu faire passer à travers son discours de 5 mn à l'Assemblée nationale. Les parlementaires se penchaient sur le secteur touristique et aéroportuaire avec le ministre Alioune Sarr. Elle n'a pas non plus oublié la prise en charge de quelques préocupations de sa localité dans le domaine aéroportuaire...