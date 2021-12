Assemblée Nationale : Abdou Aziz Diop prône le partage équitable des revenus pour éviter toute fraude liée à l’énergie.

C’est suivant un axe différent de traitement que le député Abdou Aziz Diop a dirigé son argumentaire.

Selon lui, de tous les problèmes qui gravitent autour du secteur pétrolier, l’essentiel reste l’audit des coûts. Selon lui, la transaction entre compagnies et filiales est un élément important dans la chaîne de valeurs du partage équitable des revenus dans les contrats en terme de recouvrement des coûts et de partage de production. Il entend par ailleurs mettre l’accent sur l’identification des prestataires des fournisseurs et entreprises de distribution. Le parlementaire fera savoir qu’une urgence d’identification des sous traitants se trouve au cœur des préoccupations, pour terminer.