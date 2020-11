Les députés de l'opposition ont tous dénoncé les hausses dont ces institutions ont bénéficié pour leur fonctionnement. On peut en citer dans le lot Mame Diarra Fam, qui estime que chaque année, "l'assemblée laisse passer une occasion pour prendre en charge le matériel de fonctionnement et d'autres besoins avec un budget suffisant".



Pour cette année, le budget de l'Assemblée nationale connaît une hausse de 9,2% dans son budget. Ce qui reste incompréhensible aux yeux de la parlementaire libérale qui considère que "cette hausse ne se justifie pas. Elle devrait revenir au ministère de la jeunesse pour se renforcer et soutenir les jeunes.



Terminant son propos, Mame Diarra Fam revient sur la problématique infrastructurelle à Guinaw Rails et appelle le ministre du budget à prendre en compte cette question.