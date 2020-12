L'avancée mondiale dans le développement des sciences, de la technologie et de la cartographie des besoins en emplois doit nous pousser à dissuader davantage les élèves vers les filières littéraires et à encourager les séries scientifiques, a soutenu ce mardi, le député Toussaint Manga lors du vote du budget du ministère de l'éducation.



Selon le parlementaire, "il ya trop de littéraire dans les lycées et peu d'élèves qui font les séries scientifiques. Il nous faut inverser la balance pour que nous ayons plus de bacheliers dans les séries scientifiques." Pour ce faire, dira-t-il, "je propose que tous les élèves fassent la seconde et la première S et qu'en terminale ceux qui voudraient faire la série littéraire le fassent".



"En réalité, il est constaté que la quasi-totalité des formations post-baccalaurat font les mathématiques", argumente-il.



Pour le député, l'informatique et l'anglais doivent être partie intégrante du programme dès l'élémentaire et le mandarin intégré dans le curcus scolaire.

Toussaint Manga a aussi plaidé pour une "indemnité spéciale pour les enseignants qui acceptent d'aller dans les zones périphériques. Et d'inviter le ministre de l'Éducation nationale à anticiper sur les crises scolaires en prenant contact avec les syndicats et en œuvrant pour des échanges avec les syndicalistes.