Assemblée / Infrastructures : Déthié Fall appelle à la réhabilitation de la route de Rufisque.

Le responsable politique du parti Rewmi a pris la parole lors du débat sur le vote du budget du ministère des infrastructures, des transports et du désenclavement et a apporté quelques idées au ministre Oumar Youm, présent ce matin à l’hémicycle, par rapport à la politique des transports du gouvernement en manque de vision... Relativement à la question du réseau ferroviaire sénégalais, le député appelle, bien évidemment à une réhabilitation du chemin Dakar-Bamako et évoque ainsi la compétition portuaire entre Dakar et Abidjan pour Bamako qui est devenu un enjeu important pour maintenir le port de Dakar en Hub.



Déthié Fall de regretter aussi devant le parlement tous les milliards qui ont été engloutis pour le train express régional qui n’est toujours pas encore livré et plusieurs dates ont été avancées et demande au ministre d’apporter une réponse officielle relative à la question.



Le député a mis aussi en évidence les difficultés que rencontre la route de Rufisque où sont situées plusieurs unités industrielles, d’autant plus que c’est une voie très fréquentée par des camions et que malheureusement cette route ne compte qu’une seule voie. Il appelle ainsi à une réflexion quant à cette situation...