Assemblée Générale constitutive de la Coalition JOTNA / PATRIOTES POUR L’ALTERNATIVE : Sonko Président s’élargit !

Ce samedi 31 août 2019, la Coalition JOTNA /PATRIOTES POUR L’ALTERNATIVE a tenu son Assemblée générale constitutive, à Dakar. Cette nouvelle initiative s’inscrit résolument dans le prolongement, la consolidation et l’élargissement des acquis de la Coalition Sonko Président, laquelle a permis de consacrer, à l’occasion de la présidentielle de février dernier, l’affirmation d’une nouvelle force politique au Sénégal, crédible et de rupture, portée notamment par de larges franges de la jeunesse patriotique combattante, de l’intérieur du pays comme de la diaspora.

La coalition JOTNA a pour objectif d’œuvrer au rassemblement le plus large, le plus solide et le plus durable de partis politiques, mouvements citoyens, associations et personnalités patriotiques, pour le triomphe d’une alternative de rupture d’avec le système de domination néocoloniale, de prédation et d‘exploitation en vigueur dans notre pays depuis six décennies, mais aussi sur notre continent et ailleurs à travers le monde.

Les militantes et militants de la coalition JOTNA /PATRIOTES POUR L’ALTERNATIVE, hommes et femmes, jeunes, adultes et personnes âgées, se sont mobilisé(e)s pour prendre leur destin en mains et œuvrer à l’indispensable renouvellement de la politique, dans le discours comme dans les actes, sous-tendu par les valeurs et l’éthique du patriotisme, du dévouement au peuple, de l’intérêt général et de l’exemplarité citoyenne à tous les niveaux.



S’inspirant des Conclusions des Assises nationales et des Recommandations de la CNRI actualisées, solidement arcboutée autour du programme alternatif JOTNA, la Coalition entend donner corps et vie à notre projet commun de transformation sociale, fondé sur la souveraineté nationale et populaire sur nos ressources et dans tous les domaines, la fin du présidentialisme autocratique, la refondation de l’Etat et de la société, la promotion de mentalités et comportements nouveaux, la participation et la mobilisation populaires, la promotion d’un modèle endogène de développement économique tourné vers la satisfaction prioritaire des besoins et le bien- être social des larges masses populaires de nos villes et campagnes.

Présent à la rencontre aux côtés de plusieurs autres leaders de la coalition, le président Ousmane Sonko a délivré un important message à l’adresse des participant(e)s, sur le rôle et la place de la nouvelle coalition au regard des enjeux, défis et perspectives qui structurent les batailles actuelles et à venir. Le combat sera rude et sans quartier, mais nous l’emporterons. Dans cette optique, la coalition JOTNA tend une main militante et fraternelle à l’ensemble des forces patriotiques et démocratiques partageant les mêmes vues et objectifs.

Pour terminer, l’Assemblée générale a mis en place un Comité Exécutif de quinze (15) membres, chargé, sous la direction et la supervision de la Conférence des leaders, de piloter la mise en œuvre des étapes suivantes.

Fait à Dakar le 31 août 2019

Le Comité Exécutif