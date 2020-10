Assemblée Générale : Les femmes de BBY du département de Fatick magnifient les efforts du président Macky Sall en faveur de la femme.

Réuni en assemblée générale, ce 18 octobre, à la devanture de l’hôtel de ville de Loul Sessène, dans l’arrondissement de Fimela (Fatick), le mouvement des femmes de la coalition Benno Bokk Yaakar du département a loué les efforts du Chef de l’État consentis en faveur de la gente féminine à travers le ministère de la femme, de la famille, du genre et de la protection de l’enfance.



Dans sa résolution officialisée, ce jour, le mouvement a magnifié l’application de la loi sur la parité et l’adoption de la loi sur la nationalité en faveur de la femme.



L’organisation féminine de la coalition présidentielle dans le département a également salué les perspectives dégagées dans l’acte 3 de la décentralisation permettant une meilleure présence des femmes dans la gouvernance locale, la gratuité de la césarienne et de la chimiothérapie pour les femmes malades du cancer.



Le mouvement des femmes de la majorité du département de Fatick a, à l’occasion, magnifié la réforme foncière qui devra à terme renforcer les droits des femmes. Le mouvement a surtout applaudi les avancées en terme de meilleure protection des femmes et des filles avec le vote de la loi sur la criminalisation du viol et de la pédophilie.



L’assemblée des femmes de BBY du département de Fatick a toutefois affirmé sa détermination à porter le plaidoyer auprès de la présidente du mouvement national des femmes de l’APR et de BBY, Ndèye Saly Diop Dieng pour encourager et soutenir des candidatures féminines en vue des prochaines élections électorales. Plusieurs communes dont Diakhao, Tattaguine, Palmarin, Fimela, Djofior et Fatick ont marqué leur présence lors de l’assemblée générale. 19 villages du département ont aussi pris part à la manifestation.