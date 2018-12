Assemblé nationale - Ministère du renouveau urbain et de l'habitat : Dieène Farba Sarr dispose de 69 milliards pour améliorer le cadre de vie des sénégalais

Dans le cadre du vote du budget du ministère du renouveau urbain, de l'habitat et du cadre de vie, le ministre dudit secteur, Diène Farba Sarr a vu son budget gonfler de 2,9 milliards soit une hausse de 4.36%.



Ainsi le budget a été ainsi réparti : pour ce qui est des dépenses de personnel, elles s'élèvent à 1.2 milliard contre 1.3 milliard en 2018 soit une baisse de 8.76%. Une diminution due à la baisse de l'allocation de certains postes budgétaires. Les dépenses de fonctionnement pour l'année 2019 s'élèvent à 471 millions contre 393 en 2018 en raison de la création de deux nouvelles directions générales (Direction générale de l'habitat, Direction générale urbanisme et architecture.)



Les dépenses de transfert ont augmenté de 10.7 milliards, passant de 6 milliards en 2018 à 16.9 milliards de Fcfa en 2019. Une hausse engendrée selon le rapport, par l'augmentation des crédits alloués à l'agence de gestion du patrimoine bâti de l'État (AGPBE) pour paiement des loyers des bâtiments administratifs. Enfin, les dépenses en capital sont arrêtées à la somme de 25 milliards en 2019. Pour ce qui est des dépenses de transfert en capital elles sont estimées à 25.8 milliards.



Parmi les interpellations faites au ministre du renouveau urbain et de l'habitat, il a été demandé aménagement du foiral de Touba Toul, la réfection de la mosquée de Pire, le manque d'équipements et la faiblesse du personnel des services d'urbanisme. La problématique de la gestion foncière dans les communes ainsi que les litiges fonciers ont été soulevés entre autres...