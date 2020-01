Assassinat du Général Qassem Soleimani en Irak : l'ambassade d'Iran à Dakar indexe "un terrorisme d'Etat" des américains.

L'ambassade de la République islamique d'Iran à Dakar a réagi suite à l'assassinat, en Irak, du Général Qassem Soleimani par un drone americain. Selon la représentation diplomatique de l'Iran au Sénégal, ce que les Etats-Unis ont fait contre cette autorité militaire est « l'exemple flagrant d'un terrorisme d'Etat ».



Présentant le Général Soleimani comme un « héros national et un pionnier dans la lutte contre le groupe terroriste notamment ISIS dans la région », l'ambassade ajoute que son « rôle pour empêcher la chute de la Syrie et de l'Irak aux mains des groupes extrémistes est indéniable ».



Ce qui fait dire aux services de l'ambassade que « les actes terroristes des Etats-Unis contre lui représentent une nullité de leur slogan de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme ».



Selon l'ambassade iranienne à Dakar, les américains ont aussi porté une atteinte à la souveraineté d'un Etat indépendant en tuant le Général Qassem Soleimani sur le territoire irakien alors que ce dernier l'invité de ce pays. « l'acte terroriste dans la capitale de l'Irak, commise par l'appareil militaire des Etats-Unis en Irak, est un exemple évident du terrorisme d'Etat, et, en tant qu'acte criminel, constitution une violation flagrante des principes fondamentaux du droit international », relève le communiqué.



Poursuivant, le communiqué qui nous parvient de l'ambassade d'Iran porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que la « République islamique d'Iran refuse catégoriquement tous les arguments non fondés des autorités americaines pour justifier cette terreur criminelle et condamne avec vigueur ce crime atroce ».



Pour finir, le communiqué indique que « la République islamique d'Iran utilisera son droit à travers les lois internationales afin d'adopter les mesures nécessaires pour sa défense légitime et se réserve le droit de répondre à cet acte de guerre au bon moment et au bon endroit ».