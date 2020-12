Assassinat du Dr Mohsen Fakhrizadeh : L’Ambassade d’Iran au Sénégal appelle à la solidarité contre Israël.

L’ambassade de la République Islamique d’Iran a réagi après le parlement iranien sur l’assassinat du scientifique Dr Mohsen Fakhrizadeh.



Dans le communiqué qui nous est parvenu, l’ambassadeur, Son Excellence Jahan Bakh Hassan ZADEH, appelle les États résidant à Dakar à démontrer leur solidarité avec le peuple Iranien dans la lutte contre le terrorisme et à condamner un tel acte inhumain dans les termes les plus forts.



Selon le texte, l'assassinat du Dr Mohsen Fakhrizadeh est la persistance d'actes terroristes commencés il y a plus de dix ans par l'assassinat de plusieurs scientifiques nucléaires iraniens en 2010, 2011 et 2012 qui nécessitent l'attention requise de la part de la communauté internationale.



Des preuves de fond indiquent clairement, lit-on dans le texte, l’implication et la responsabilité du régime israélien dans l’attaque terroriste, en tenant également compte du fait que les autorités du régime israélien ont mentionné à plusieurs reprises le nom du Dr Mohsen Fakhrizadeh. Elles sont également à l’origine de l’assassinat de plusieurs autres scientifiques dans divers pays.



Il s'agit d'un autre exemple de terrorisme planifié, organisé et financé par le régime terroriste le plus odieux dans le but de mettre en danger la paix et la sécurité internationales, de menacer l'intégrité territoriale, de déstabiliser la région, de violer les droits de l'homme et d'entraver le développement socio-économique des nations indépendantes.



Le peuple iranien s'attend à ce que la communauté internationale condamne le terrorisme d'État et établisse un consensus pour contrer les tensions et l'aventurisme dans la région. À cet égard, la République islamique d'Iran se réserve le droit de prendre toutes les mesures nécessaires pour répondre à l'attaque terroriste, conformément à la Charte des Nations Unies et à la Loi internationale.



Le Dr Mohsen Fakhrizadeh, éminent scientifique de la République islamique d'Iran a été assassiné le 27 novembre 2020 dans la ville d'Absard, dans la province de Téhéran.