Assassinat de Serigne Fallou Diop : Le juge du 7ème cabinet charge Souleymane Ndoye pour enlèvement d’enfant, meurtre et recel de cadavre

Souleymane Ndoye a t-il tué Serigne Fallou Diop, ce bébé de 28 mois dont le corps en état de putréfaction avancée avait été retrouvé le 19 mars dernier à Rufisque loin du domicile de ses parents ?

La famille de ce tailleur de profession jure que Ndoye serait incapable de faire du mal à une mouche. Un avis que ne semble pas partager le parquet de Dakar et pour cause.

Arrêté par le commissariat de Rufisque et mis à la disposition du maître des poursuites, Souleymane Ndoye, qui est un voisin de la victime, a été inculpé et écroué pour des faits assez graves.

Selon nos informations, le parquet de Dakar a ouvert une information judiciaire confiée au juge du septième cabinet d’instruction du Palais de Justice, Makha Barry. Ce dernier qui a procédé à un bref interrogatoire de Ndoye, le temps de l’entendre dans le fond, l’a inculpé pour enlèvement d’enfant, meurtre et recel de cadavre. Même si pour le moment un secret total entoure les résultats de l’enquête du commissariat de Rufisque, il n’en demeure pas moins que les chefs d'inculpation retenus parlent d'eux-mêmes.

Il est clair que le parquet le soupçonne d’avoir enlevé Serigne Fallou Diop, de l’avoir tué et pire, d’avoir tenté de dissimuler le cadavre. L’instruction devrait permettre de confirmer ou d’infirmer ces lourdes charges qui pèsent sur Souleymane Ndoye qui s’est attaché les services de deux avocats. Il faut dire que l’annonce de son arrestation, après un mois d’enquête, avait surpris plus d’un à Rufisque. qui plus, il était dans le corbillard qui a transporté bébé Serigne Fallou Diop dans sa dernière demeure.