Assassinat de Bineta Camara : " S'attaquer à la femme c’est s'attaquer à la vie, en ce qu'elle donne la vie!" (Diouma Dieng Diakhaté)

L'ambassadrice Diouma Dieng Diakhaté a exprimé toute son indignation suite à l'assassinat de Bineta Camara de Tambacounda. Selon elle, "aucun être doué de raison, aucune créature humaine consciente de la valeur de la vie, aucune femme attachée à la sacralité de la maternité, aucune mère au plus profond de sa fibre maternelle, ne saurait rester insensible à la douleur et à l'inquiétude qui résultent de cette macabre série de violences faites aux femmes.

S"attaquer à la femme c’est s'attaquer à la vie, en ce qu'elle donne la vie!

Brutaliser ou humilier une femme c'est tuer l'amour, c'est étouffer l'expression de l'affection!

Non, n'assassinez plus, chérissez ces êtres bénis de Dieu!

Non, plus jamais de violence, mais de la protection et de l'affection!

Cri du coeur d'une femme, d'une Mère!"