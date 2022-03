Assassinat de Bébé Lassana Wagne : Fatoumata Tounkara et ses complices arrêtées.

Avec Aminata Sow, les trois femmes Fatoumata Tounkara, Siya Souaré et Fatou Wagne qui étaient toutes à la recherche de Lassana Wagne, se sont roulées par terre, toutes en pleurs, lorsque le corps sans vie de l’enfant de 7 mois a été retrouvé dans un puits. Et pourtant, ces trois dernières avaient froidement exécuté Lassana Wagne par jalousie et pour de l’argent, selon les informations de Libération



Face aux gendarmes, Fatoumata Tounkoura, avait fait, ce mercredi, des aveux bien détaillés. En effet, précisant qu’elle avait été utilisée pour faire un sale boulot. Pire, Fatoumata Tounkara qui souffrait de problèmes auditifs et d’élocution a encore expliqué que lorsqu’elle jetait l’enfant dans le puits vers 23h30 ce dernier était encore vivant.



L’enquête bouclée, c’est ce vendredi que le trio sera présenté au procureur de Kédougou, Baye Thiam pour association de malfaiteurs, enlèvement de mineur, assassinat et complicité de ce chef.



Selon les informations de Libération, Fatou Wague était mariée à Ibrahima, père de Lassana et orpailleur depuis 2010, ils ont eu deux filles. C’est en 2019 que son mari a épousé Aminata Sow, en contre avis avec sa mère dont il est l’unique fils. Ensemble, ses deux femmes ont essayé de pourrir la vie d’Aminata Sow depuis qu’elle a rejoint le domicile conjugal, mais les choses se sont donc empirées il y’a de cela 7 mois lorsque cette dernière a accouché d’un enfant de sexe masculin.



C’est sous l’autorité du procureur Baye Thiam que les gendarmes sous la houlette du commandant de la compagnie de Kédougou, Abdou Aziz Seck, ont démasqué ses trois complices.