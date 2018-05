Assassinat d’étudiants : le PDS accuse Macky Sall et met en garde

Le Parti Démocratique Sénégalais (PDS) a appris avec tristesse et indignation la mort de l’étudiant Fallou Sène et les graves blessures de plusieurs dizaines d’étudiants, suite à l’invasion de la Cité de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis par des éléments de la gendarmerie nationale et de la police tirant à balles réelles sur les étudiants désarmés.



Le PDS, profondément indigné, exprime sa solidarité avec les étudiants, présente ses sincères condoléances aux familles des victimes et souhaite prompt rétablissement aux blessés.



Il rappelle que les forces de l’ordre ne peuvent utiliser des balles réelles pour disperser une manifestation que sur réquisition écrite du Président de la République remise au Commandant des forces de l’ordre.



Dans ces conditions l’assassinat d’étudiants relève de la responsabilité personnelle du Chef de l’Etat M. Macky Sall qui devra, le moment venu, rendre des comptes au peuple Sénégalais.



Ce crime est intervenu contre les étudiants qui, ayant réclamé vainement le paiement de leurs bourses ont, en désespoir de cause, décidé de rentrer dans les restaurants universitaires pour se nourrir.



Le PDS met en cause la responsabilité personnelle de Macky Sall, exige sa démission et, en même temps, l’identification des autres responsables de ce double crime qui ont exécuté un ordre illégal.



Les policiers et gendarmes doivent avoir à l’esprit que le pouvoir politique finissant de Macky Sall ne compte plus que sur l’utilisation des forces de l’ordre contre un peuple qui se bat à mains nues, pour la satisfaction de revendications légitimes telles que l’eau, la nourriture, les soins de santé.



Le PDS appelle les partis de l’opposition, les organisations de la société civile, les syndicats et tous les démocrates à tenir immédiatement et partout de grands rassemblements populaires contre ce régime aveugle et sourd aux revendications, régime qui en est, à présent, à tuer pour se maintenir au pouvoir alors qu’il est discrédité et haï par les populations.



Notre parti invite les Sénégalais de la diaspora à organiser partout, dans le monde, de grands rassemblements sans violences pour prendre l’opinion internationale à témoin et condamner un régime incompétent et discrédité qui ne compte plus, pour survivre, que sur l’emprisonnement des opposants et l’assassinat des manifestants.



Dakar, le 15 mai 2018

Pour le Comité Directeur

Oumar SARR

Coordonnateur Général, Secrétaire Général National Adjoint