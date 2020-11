Assassinat à Darou Moukhty / Moustapha reçoit un coup de machette au cou, son bourreau identifié mais introuvable.

" Nul ne devra dire que c'est au cours d'une bagarre qu'il a été tué " nous file au téléphone une source proche de l'enquête. "Moustapha Maï Fall a tout simplement été exécuté ", renchérit une autre source qui habite le quartier de la victime. Une troisième source nous donne d'autres détails. " Cest vers 18 h30 alors qu'il jouait au football que son bourreau l'a discrètement invité à s'isoler un peu de ses camarades. C'est juste après qu'il lui a administré un coup de machette au cou. Son sang gicla et Moustapha perdait la vie sur le fait".



Moustapha Maï était un jeune garçon , célibataire sans enfant. Son inhumation est prévue ce jeudi à 17 heures au niveau des cimetières de Darou Moukhty.



Seulement l'affaire est loin de connaître son épilogue. En effet, si l'identité du présumé assassin est bien connue, il reste à lui mettre la main dessus. B. Peulh aura fini de prendre la clef des champs. Au moment où ces lignes sont écrites, il est activement recherché et par la gendarmerie et les jeunes de Darou qui ont mobilisé des mototaxis Jakkarta pour l'appréhender.



Qu'est-ce qui justifie son acte, somme toute, barbare ? Mystère et boule de gomme.



Affaire à suivre...