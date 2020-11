Assane Diouf devant le tribunal de Dakar ce mardi 10 novembre.

Depuis son arrestation en live à la date du 1er juin, les sénégalais n’ont plus de nouvelles du cyber-activiste Assane Diouf.

Celui qui n’arrêtait pas de proférer des insanités à l’endroit de certaines autorités dont le président de la République, a marqué de par son absence.

Selon des sources sûres de Dakaractu, Assane Diouf serait gravement malade et risquerait même de perdre sa jambe. En tout cas nous en saurons davantage car l’accusé sera devant le tribunal de Dakar demain, Mardi 10 novembre, pour répondre de ses actes et propos. Nous y reviendrons...