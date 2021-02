Assane Diallo (entraîneur Ndiambour) : « On n’a pas été ridicule contre le Jaraaf… »

Plier mais ne pas rompre, tel semble être la lecture faite par l'entraîneur de l'ASC Ndiambour, Assane Diallo suite au revers de sa formation 1-0 contre le Jaraaf. À l'en croire, ses poulains qui ont livré un match plein ce samedi lors de la 6ème journée, peuvent être fiers de leur prestation. "On n’a pas été ridicule contre le Jaraaf", a-t-il fait savoir en réaction d'après match.



Soulignant le fait que la plupart de ses meilleurs joueurs ont été transférés dans d'autres clubs dont le Jaraaf, Assane Diallo estime que cette permanente reconstruction retarde la progression du groupe. Par contre, il reste serein quant à la capacité de ses joueurs à redresser la barre au fil de la saison. Notons que le Ndiambour restait sur une belle série de 7 matches sans défaite (6 nuls et une victoire, entre la fin de la première partie de la précédente saison 2019 / 2020 et l'exercice 2021.)