Assane Baldé, maire de la commune de Thiéty (Kolda) à la finale zonale : « Nous souffrons de l’enclavement du développement… »

La zone Odgam de la commune de Thiéty (Kolda) a joué sa finale ce samedi 30 novembre. Cette finale remportée aux tirs aux buts par l’asc Thiéty par 4tirs à 3 aux dépens de l’asc Dioumana.



Occasion saisie par le maire de la commune de lister leurs maux : « nous souffrons de l’enclavement du développement. Nous n’avons pas d’électricité malgré l’implantation de poteaux électriques non encore branchés au réseau. La plupart des poteaux sont en bois et ont été brûlés par les feux de brousse. Certains fils jonchent aujourd’hui la route avec des poteaux cassés mais qui ne sont pas électrifiés. Aujourd’hui, le courant n’est plus un luxe, c’est une nécessité » puis, il lancera un appel ardent : «nous voulons du courant pour l’intervention des premiers soins et la conservation de certains vaccins comme le tétanos. Nous sommes loin de Kolda et avec l’obtention du courant les risques vont s’amoindrir pour les populations et nous désenclaver. Hélas ! Nous avons écrit à qui de droit, le sous-préfet a écrit aussi. D’ailleurs, nous avons rencontré récemment le DG de l’Aser lors d’un crd pour lui en parler, mais jusqu’à présent nous attendons. »



Venu parrainer la finale, Boubacar Sidgui Diallo, responsable politique (apr) fait le même constat : « oui, s’il y avait de l’électricité, on aurait assisté encore à une plus belle finale », avant d’inviter les jeunes : « je voudrais que les jeunes croient en leurs possibilités et en leur pays, prendre la mer n’est pas une solution. Aujourd’hui, beaucoup de mécanismes sont mis en place pour accompagner les jeunes, les femmes à être autonomes. Ce que nous refusons de faire ici, pourquoi on va le faire là-bas, donc mieux vaut rester ici travailler. Je félicite les équipes finalistes car personne n’a gagné ou perdu, c’est plutôt la jeunesse qui gagne.»



Thiéty est une des communes proches de Kolda mais qui se heurte aux dures réalités du développement, insuffisance des services sociaux de base, non connexion au réseau électrique entre autres...