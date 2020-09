Assainissement, gestion des inondations : Macky Sall veut des résultats.

Le Chef de l’État a présidé ce mercredi le conseil des ministres au cours duquel il a donné des orientations aux ministres selon le secteur.



Intervenant sur le climat social, la gestion et le suivi des affaires intérieures, le chef de l'État a demandé au ministre de l’Eau et de l’Assainissement d’intensifier, à l’échelle du territoire national, l’exécution de la matrice d’actions prioritaires adoptées pour faire face aux inondations.



Parallèlement, il instruira à Serigne Mbaye Thiam de lui soumettre un rapport détaillé sur l’état de mise en œuvre du Programme Décennal de Lutte contre les Inondations (PDLI) sur la période 2012-2022.



Il a enfin demandé aux Ministres concernés, en relation avec les maires des communes ciblées, d’accorder une priorité spéciale à la restructuration et à la rénovation des quartiers inondables, notamment, ceux de Kaolack, Saint-Louis, Kaffrine, Ziguinchor, Guédiawaye et Pikine.



Une oreille attentive du chef de l'État qui pourrait soulager les populations "perdues dans les eaux de pluie."