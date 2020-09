Assainissement du pôle urbain de Diamniadio : « On veut réaliser un bon travail qui va s’étendre sur 29,7 km d’assainissement des eaux usées et 24,7 km en eaux pluviales » (Diène Farba Sarr/ DGPU)

Les problèmes liés à l’assainissement ne seront qu'un mauvais souvenir d’ici peu à la plateforme industrielle de Diamniadio où des entreprises ont été victimes d’inondation. L'annonce a été faite par le Délégué Général des pôle urbains de Diamniadio et du Lac Rose. Selon Diène Farba Sarr, « le matériel est disponible au port de Dakar. Ce sont des tuyaux de très bonne qualité adaptés au sol de Diamniadio. On veut réaliser un bon travail qui va s’étendre sur 29, 7 km d’assainissement des eaux usées et 24, 7 km en eaux pluviales, sans compter l’électricité et les 8 châteaux d'eau et les deux parcs de stockage, des lacs artificiels, une usine de traitement… » Diamniadio est un pôle qui se construit peu à peu à l'image des autres pôles du monde. « C'est une volonté politique. Mais les travaux ne peuvent se réaliser sur un claquement de doigts. C'est un travail de longue haleine », selon toujours le Délégué Général qui effectuait une visite sur la plateforme industrielle de Diamniadio ce 16 septembre...