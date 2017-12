Assainissement adéquat : L'ONAS vulgarise ses efforts à la FIDAK

La foire qui se tient actuellement au Cices est l'occasion pour l'Office national de l'assainissement du Sénégal de vulgariser les efforts consentis pour donner à la population un meilleur assainissement. 2018 s'annonce sous de beaux auspices car l’objectif du programme est d’améliorer le cadre de vie des habitants à faibles revenus en facilitant l’accès à une vidange mécanique hygiénique et abordable et en réduisant la prévalence de la vidange manuelle fortement préjudiciable à la Santé des populations et à l’Environnement.