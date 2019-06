Assainissement à Yoff : « Réduire les risques d'inondation par un bon drainage » (Arona Ndiadé, ONAS)

"Le ramassage des déchets et le désensablement sont les principales préoccupations des populations se situant le long du littoral de Yoff. Dans ce séminaire du 13 juin à l'APECSY, l'ONAS a envoyé son représentant pour recueillir les propositions qui sortiront de cette rencontre et affiner toutes les idées de bonne gestion de l'écosystème de la commune. Arona Ndiadé, chef de division technique d'exploitation à Dakar (ONAS), est revenu sur la problématique de l'assainissement et les initiatives envisagées par l'Office national d'assainissement du Sénégal.