Assainissement à Touba : « En 7 ans, le gouvernement n’a construit que 2 forages » (Serigne Cheikh Mbacké Bara Dolly)

Fraîchement reconduit président du groupe parlementaire « liberté et démocratie », le député Serigne Cheikh Mbacké Bara Dolly a remercié Me Abdoulaye Wade pour lui avoir renouvelé sa confiance. Il confie se fixer comme objectif, la satisfaction des doléances des populations et pour cela, le parlementaire ne manque pas de dénoncer le plan d’assainissement de la ville de Touba qui mérite, selon lui, d’être revu pour veiller aux risques d’inondations. Serigne Cheikh Mbacké Bara Dolly invite le gouvernement à veiller au plan d’assainissement. Il se prononçait à l’occasion de la cérémonie officielle du grand magal de Touba marquant la fin de l’événement religieux.