Assainissement : Le comité de pilotage du projet de la dépollution du Nord de Dakar installé.

Le projet de la dépollution du Nord de Dakar va toucher plusieurs communes dans le Nord de Dakar. Sous l'égide du ministère de l'eau et de l'assainissement, l'Onas pilote ce projet qui contribue à l'amélioration des conditions sanitaires et environnementales des populations de l'agglomération de Dakar.

Il a été l'occasion, ce matin, de procèder à la mise en place du comité de pilotage en soutien à l'Onas dans la conduite de ce projet qui est hautement stratégique.

Il s'agira de veiller à ce que les difficultés précédemment connues, ne soient plus que de vieux souvenirs. Ce comité aura aussi à veiller sur les éléments d'éclairage qui pourraient être portés à l'attention des autorités pour une bonne prise en chage.

Le gouverneur de Dakar qui a procédé au lancement de ce comité, a par ailleurs jugé qu'il s'agira en outre de prendre part aux stratégies et initiatives des autorités pour que ce projet soit mené sans difficultés particulières.