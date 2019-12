Assainissement : Diamniadio Lake City à l'école autrichienne

Il faut un gros travail en amont pour que le Projet Diamniadio lake City puisse prendre forme. Ce projet qui doit répondre aux normes des standards internationaux, en matière de confort et de luxe, mérite un un gros travail selon Diène Marcel Diagne.



En visite de chantier de trois jours dans les installations de la société PVS Fmbh, forte d une expérience de 50 ans dans le domaine du traitement des eaux, eaux usées et déchets, à travers la construction de stations d'épuration biologiques et décentralisées, le promoteur compte s'inspirer du modèle autrichien en matière d'assainissement, et surtout en matière d'évacuation des eaux usées. D‘ailleurs, un accord de partenariat a été signé entre les deux entreprises pour s'occuper du système d'assainissement de Diamniadio Lake City.

Ce projet révolutionnaire du gouvernement Macky Sall qui se veut l'incarnation de la ville nouvelle sénégalaise, doit cependant s’appuyer sur deux piliers incontournables que sont le digital et l’entrepreneuriat pour changer et améliorer les conditions de vie des populations.

Diamniadio Lake City pour rappel, s'est inspiré de la vision du président de la République qui à travers le Plan Sénégal Émergent compte apporter des changements socio-économiques structurels de grande envergure devant mettre le pays sur une orbite confortable pour atteindre l'émergence d’ici à 2035.