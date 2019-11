Assainissement / Assemblée nationale : Adji Mergane Kanouté déplore la vétusté du réseau et le pourrissement des tuyaux à Kaolack

Face au ministre des finances et du budget, l'honorable députée, Adji Mergane Kanouté, a pointé du doigt la lancinante question liée à l'assainissement de Kaolack. D'après elle, la situation est déplorable du fait de la vétusté du réseau et du pourrissement des tuyaux.



Portant le plaidoyer, l'honorable députée a fait part de son vœu qui est de voir les populations des quartiers de Passoire, Médina Mbaba de Kaolack, entre autres, sortir de ce calvaire. " Les habitants de ces quartiers sont très inquiets du fait des canaux à ciel ouvert qui les exposent à toutes sortes de danger et qui mettent en péril leur santé».



Adji Mergane Kanouté n'a pas aussi oublié son quartier natal qu'est Bongré qui, selon elle, est dans un état " lamentable" avec des eaux qui ruissellent un peu partout..."



Pour la parlementaire, le problème demeure entier parce que le programme des 10 villes dont Kaolack est bénéficiaire ne concerne que « les eaux pluviales et non les eaux usagées... »