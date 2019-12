Ascenseur défectueux à l'Hémicycle / Un an déjà que le député Sadaga chutait du 4ème étage... dossier sur la table du juge

6 décembre 2018, 6 décembre 2019...voilà un an déjà que l'honorable député Abdou Lahad Seck Sadaga chutait du 4ème étage au niveau de l'Assemblée Nationale du Sénégal. Le parlementaire sortait d’une plénière et empruntait un ascenseur défectueux sans tapis et aucune pré signalisation de travaux. Le député s'était retrouvé avec un bras et une jambe cassés. Aujourd'hui encore, il se déplace avec une canne.



Ce qui paraît scandaleux, c'est que jusqu'à présent, l'honorable député n'a pas été indemnisé malgré sa double plainte contre l'hémicycle et contre la société en charge de la maintenance des ascenseurs de l'Assemblée nationale.