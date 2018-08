« Asc Leer Gui » de Keur Madiabel : le journaliste Ibrahima Sall nommé Président

Le journalisme est une voie qui mène à tout. En effet, présents dans tous les secteurs de la vie, on retrouve dorénavant nos confrères à la Présidence de club de Navétanes. Et ce n’est pas notre confrère de « Vox Populi » Ibrahima Sall, président du réseau des journalistes spécialisés en Informations institutionnelles (Rejiis) qui nous démentira. Il a été porté à la tête de la présidence de l'Asc Leer Gui de Keur Madiabel, localité située à 33 Km de Kaolack, après un plébiscite des jeunes du quartier Medina 2. Notre confrère plus connu sous le pseudonyme de Buur Guede va maintenant devoir faire face aux doléances des jeunes de Leer Gui qui sont en manque de moyens pour équiper l'ASC.

« Nous travaillerons avec les moyens du bord pour combler ce gap. Nous ferons tout pour solutionner vos demandes. », a-déclaré M. Sall.

Après avoir rendu un vibrant hommage à son prédécesseur Amadou Niass, Ibrahima Sall a remercié les jeunes d'avoir porté leur choix sur sa modeste personne. Il a leur a promis d'équiper l'équipe. En ce qui nous concerne, nous souhaitons plein succès à notre confère...