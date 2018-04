Arts Plastiques : L’œuvre de Souleymane Keïta revisitée le 7 mai

En marge de la 13ème édition de la Biennale de Dakar, la Galerie Kemboury, en collaboration avec l’hôtel Terrou Bi, procède au vernissage de l’exposition des œuvres de Souleymane Keïta, « Dialogue avec la lumière ».

Une occasion privilégiée de faire découvrir toute la splendeur de la peinture et la céramique de ce prodige de l’école nationale des Beaux Arts de Dakar.

Pour les artistes contemporains, celui qui est considéré comme le chef de la peinture abstraite du Sénégal a toujours vécu par et pour son art. En puisant dans ses origines Mandé, l’auteur a su revisiter les ressources de l’histoire et placer ses œuvres sous le signe de la terre comme en témoigne ses séries « Scarifications », « la chemise du chasseur » ou encore « le criquet ».

Pour la fondatrice de la galerie Kemboury, Madame Thérèse Turpin Diatta, « même s’il est arraché à notre affection depuis quatre ans, Souleymane Keïta résidera toujours dans la lumière ».

Revenant sur le thème retenu lors du vernissage, le commissaire de l’exposition Massamba Mbaye souligne à cet effet que Souleymane Keïta a toujours travaillé dans le beau à travers la lumière…