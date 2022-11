Artisanat : « le président Macky Sall a une préférence étrangère sur celle nationale. » (Guy Marius Sagna, député).

Le problème de l’artisanat ce sont les produits qui proviennent de l’extérieur, a confié Guy Marius Sagna. Pour lui, le président Macky Sall a une préférence étrangère sur celle nationale et c’est pourquoi l’artisanat peine à prendre son envol dans le pays.



« Si vous ouvrez le cœur de Macky Sall vous y trouverez les couleurs bleu blanc rouge », a expliqué le parlementaire. Guy Marius Sagna a plaidé pour l’octroi de 50% de la commande publique aux artisans et juge insuffisant les 15% qui leur ont été octroyés.



Le parlementaire intervenait, ce 18 novembre, à l’occasion de l’examen du projet de loi destiné au ministère de l’artisanat et de la transformation du secteur informel arrêté à 6,844 milliards FCFA.