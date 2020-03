Artisanat : La DER annonce un appui à la formation.

Dans la dynamique de matérialiser la volonté du chef de l'État en matière d'emploi, la Délégation générale à l'Entrepreneuriat Rapide des femmes et des jeunes (DER) a animé cet après-midi au musée Théodore Monod de l'Ifan, un atelier à l'écoute spécial Artisanat autour du thème " Kay Tagattu" ( se former pour performer).



C'est dans le contexte d'une révolution des économies de la mode et des arts visuels de consommer local, que Nafissatou Cissé Chef de programme à la DER , a annoncé les objectifs qu'ils se sont fixés quant à la sensibilisation à l'importance de la formation qui est un point essentiel dans l'amélioration et la maîtrise de l'artisanat, notamment d'impulser une approche chaîne de valeur et de rassembler autour d'une même dynamique, l'ensemble des acteurs de la mode.



Les jeunes entrepreneurs sénégalais ont, lors de cet atelier, manifesté leur volonté de donner une visibilité à la créativité sénégalaise car selon eux, le secteur connaît beaucoup de freins, notamment le déficit de formation et de financement.

Ainsi, ils ont confié leurs attentes en ce qui concerne la création d'une vitrine institutionnelle de l'artisanat sénégalais...