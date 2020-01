Artisanat : Dakar s’organise pour le financement des 30 milliards Fcfa.

La mise en place du programme de financement de 30 milliards FCFA de la Banque mondiale et de l’Etat du Sénégal en faveur des artisans du pays a réuni durant le week-end l’ensemble du corps de Dakar. L’objectif était de les sensibiliser sur le projet visant à équiper 8000 ateliers artisanaux sur l’ensemble du territoire. Les ateliers équipés devront permettre de former 32000 jeunes apprentis dans tout le Sénégal.

Pour le président des artisans de Dakar, Maguette Mbow, grâce au Chef de l’Etat, ce financement est venu en son heure. « Nous avions toujours voulu un accompagnement dans la formation des artisans. Nous avions toujours sollicité un financement dans le secteur mais mieux nous avions milité pour la réorganisation du secteur donc si on octroie au secteur ce financement de 30 milliards Fcfa par le biais du ministère de la formation professionnelle et de la direction de l’apprentissage nous ne pouvons que nous en réjouir » a-t-il confié ce 18 janvier à la place de la nation où les artisans de Dakar s’étaient réunis. Selon lui, les ateliers artisanaux vont devenir des espaces de formation pour les jeunes. Pour sa part, le maire de Gueule Tapée - Fass - Colobane, Ousmane Ndoye, qui a pris part à la rencontre d’informations, a salué l’initiative et promet d’appuyer les artisans de Dakar sur tout autre besoin impliquant la commune qu’il dirige. 8 corps de métier sont visés par ce financement de 32 milliards Fcfa.

Le projet aura une durée de 5 ans.