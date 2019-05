Arthuro Vidal met en garde Sadio Mané : "S'il veut regarder la CAN à la télévision, qu'il refasse le même geste au match retour"

Décidément le match de demi-finale aller de la ligue des champions entre le Barça et Liverpool aura laissé des traces de part et d'autre. Loin de se satisfaire de la victoire catalane sur les "reds", le milieu de terrain du FC Barcelone, Arthuro Vidal s'en est ouvertement pris à Sadio Mané. Les deux hommes avaient failli en venir aux mains mardi dernier. D'où la mise en grande très musclée de Vidal : "Sadio Mané, il a de la chance que le Barca m'est rendu fairplay... " S'il veut regarder la CAN à la télévision, qu'il refasse ce geste au match retour", a déclaré le milieu de terrain Chilien après le match contre le club anglais.



Pour rappel, Sadio Mané et Vidal s'étaient frictionnés suite à une action de jeu litigieuse. Dans le feu de l'action, le sénégalais avait donné une petite claque à la nuque au joueur Barcelonais. Un geste que n'a pas apprécié son adversaire et, qui aurait pu valoir un carton rouge au numéro 10 de Liverpool.



Cette déclaration aux allures de menace à peine déguisée remet de l'huile sur le feu. En attendant la manche retour prévue mardi prochain à Anfield, la tension monte entre les deux clubs. Malgré leur défaite 3-0, les "reds" de Liverpool croient toujours à un come back.