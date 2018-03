Art et Migrations : comment comprendre le déplacement des artistes visuels?

"Art et migrations, quelles sont les motivations des déplacements des artistes visuels ?" Le thème débattu à la Galerie nationale d'art par le professeur Maguèye Kassé et le critique d’art Sylvain Sankalé, a suscité des débats qui avaient pour modérateur le journaliste et critique d’art Baba Diop. Cette conférence publique était organisée dans le cadre de l’exposition des œuvres de Cheikh Niass, intitulée "Condoléances, les larmes de la peinture".

Cette exposition dont le vernissage a eu lieu le 20 février dernier, se poursuivra jusqu’au 6 Mars, à la Galerie nationale d’art.