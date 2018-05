Arsenal : le discours d'adieu de Wenger

A l'occasion de la réception de Burnley (5-0) ce dimanche, l'entraîneur d'Arsenal Arsène Wenger, a dirigé son dernier match sur le banc de l'Emirates Stadium. Célébré après la rencontre, l'Alsacien a prononcé un discours d'adieux de- vant un public pris par l'émotion.

"Merci beaucoup à tous pour m'avoir supporté depuis si longtemps, je sais que ça n'a pas été facile. Par-dessus tout, je suis un supporter d'Arsenal. C'est plus que du foot- ball, c'est un mode de vie, a lancé le technicien français. S'il vous plait continuez à suivre et à soutenir cette équipe la saison prochaine, elle le mérite. Je finirai par un mot tout simple : vous allez me manquer. Merci à vous d'avoir été une partie si importante de ma vie, j'espère vous revoir bientôt."

Très ému, le triple champion d'Angleterre a également eu une pensée pour son ancien collègue, Sir Alex Ferguson, victime d'une hémorragie cérébrale samedi.