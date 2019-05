Arrondissement de Ndiob (Fatick) / Lutte contre la grippe équine : 1.000 têtes vaccinées contre cette maladie

Avec une estimation de 3.470 cas dans la région de Fatick, dont 870 cas dans l'arrondissement de Ndiob, les populations ont décidé de prendre les devants pour éradiquer cette maladie qui sévit dans le pays depuis quelques mois. Ainsi, une journée de vaccination des équidés (ânes et chevaux) a été initiée par les populations (à l'approche de l'hivernage) à travers l'appui du directeur des infrastructures, des équipements et de la maintenance au ministère de la santé et de l'action sociale, Mr Ahmad Diouf. À le croire, dans le cadre de la lutte contre cette épidémie, l'État a augmenté les antibiotiques pour relever le stock afin de venir à bout de cette maladie...