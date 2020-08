Arrivée du chef de l'État demain à Médina Baye : Le nouveau khalife invite encore la jeunesse à faire preuve de discipline.

À l'occasion de la prière de ce vendredi, le nouveau khalife de Médina Baye, Serigne Mahy Ibrahima Niass a encore fait état de son exigence à l'endroit de la jeunesse qui est pour lui une sorte de "contrat social".



Devant les autres autorités religieuses de Médina Baye et le Mouhadam de Cheikh Al Islam au Nigéria,Tahiru Bowthi âgé de plus de 100 ans, Serigne Mahy Niass, a exhorté la jeunesse de cette cité religieuse à laisser de côté l'indiscipline et accueillir leur hôte avec beaucoup de considération et le tout dans le respect strict des gestes barrières.



Très remonté contre le comportement de la jeunesse de cette cité, le Khalife est revenu dans son discours sur les agissements des jeunes notés lors de la cérémonie funéraire de son grand frère, qui avaient, selon lui, empêché certaines délégations étrangères de s'installer convenablement. Et pour aujourd'hui aussi, le guide religieux a encore fait la même remarque lorsqu'il a vu cette jeunesse se mettre entre la presse et les autorités religieuses dans la grande mosquée.



Sifflant la fin de l'indiscipline, Serigne Mahy Cissé a indiqué que des sanctions ne seront pas écartées pour les éventuels récalcitrants " hors la loi", afin que cette mesure soit respectée par tous. Il a par ailleurs terminé en ajoutant qu'une rencontre sera organisée d'ici peu entre les autorités de Médina Baye (Khalife, Imam, porte-parole etc) et la jeunesse...