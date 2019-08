Arrivée du Navire Hôpital / Message de Marième Faye Sall : « La Fondation Servir le Sénégal est fière d’être à vos côtés »

Marraine de la cérémonie d’accueil du bateau-hôpital Mercy Ships, la Première dame de la République du Sénégal a fait le déplacement au Port autonome de Dakar cet après-midi avec une forte délégation. Porteuse du message de Marième Faye Sall, le Pr Penda Mbow a indiqué que l’arrivée de ce navire résulte d’un engagement de longue date de personnes et entités, de bonnes volontés unies dans le souci d’aider les couches sociales les plus vulnérables en traitant différentes pathologies les plus complexes. La porte-parole de la fondation Servir le Sénégal de souligner au nom de la première dame que sa fondation est très fière de travailler avec les membres de l’équipage de Mercy Ships.