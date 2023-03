Arrivée des Lionceaux : "On va bien bosser et préparer la coupe du monde" (Lamine Camara)

Auteur d’une CAN exceptionnelle, Lamine Camara a été élu meilleur joueur au terme de la Coupe d’Afrique des Nations U20 disputée en Égypte. À son arrivée ce 13 mars à l’aéroport militaire LSS, le meilleur joueur de la CAN U20, Lamine Camara, affirme avec un grand sourire qu’il est « fier de lui et de ses coéquipiers, car c’est grâce à eux qu’ils sont devenus champion d’ Afrique ».



Ainsi, en vue de la prochaine Coupe du Monde qui se tiendra du 20 mai au 11 juin 2023 en Indonésie, Lamine Camara meilleur joueur de Coupe d’Afrique des Nations U20 assure « qu’ils vont bosser et préparer la coupe du monde... »