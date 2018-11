Arrivée 2e au concours international de récital du Coran, Maimouna Lô honorée par toute une Nation

C’est dans une salle de l’Institut islamique de Dakar que la lauréate du concours de récital du Saint Coran, tenu à Dubaï, a été décorée sous la présidence d’anciens Premiers ministres et en présence de ses camarades.

La Senico a frappé fort. Son directeur général Abdoulaye Dia ayant offert une enveloppe de deux millions de Cfa et un terrain pour honorer la championne du monde en récital de Coran.

Serigne Mboup, le patron de Ccbm, a aussi offert une somme de 250 mille F Cfa, un téléviseur, un téléphone portable et des coupons de bazin. Moustapha Fall a remis à la championne une somme de 2 millions de F Cfa.

D’autres cadeaux ont été offerts par des bienfaiteurs, sous le couvert de l’anonymat. Certains ont même promis une voiture à Sokhna Maimouna Lô, qui fait la fierté de toute une Nation.