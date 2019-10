Arriérés de salaires, précarité de certains médias : Le synpics dénonce la gestion malsaine de la Rts et du groupe Excaf

Pour le non-respect des personnels des médias, le secrétaire général du Syndicat des professionnels de l’information et de la communication (SYNPICS), Ahmadou Bamba Kassé, était ce matin en conférence de presse pour parler de la situation de la presse de façon générale, mais particulièrement pour aborder la situation de trois organes de presse, à savoir la RTS, le groupe Excaf et le quotidien Direct info.

À en croire Mr Kassé, les travailleurs des deux dernières entités citées sont restés plusieurs mois sans recevoir leurs salaires et continuent malgré tout de travailler. Et lorsqu’ils s’en ouvrent à leurs directions respectives, il n’y a aucune réponse encourageante. Ce dernier très remonté contre ces médias, demande solennellement à ce que ces patrons de médias respectent les droits de leurs salariés en payant ces arriérés. À ce titre, Bamba Kassé a saisi l’occasion pour dénoncer l’irrespect du directeur de la RTS, Racine Talla, envers son personnel. Selon lui, la RTS est en train de se transformer en une entité hors la loi, parce que ce dernier ne met pas sur la même longueur ses travailleurs en coupant les salaires de certains d‘entre eux sans aucun motif.