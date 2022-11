Arrêté pour «les faits de terrorismes et d’actes des terrorismes» à Kolda : Les aveux glaçants de Alpha Yaya BARRY devant les enquêteurs…  

On en sait un peu plus sur l’affaire de construction de centre de formation de terroristes à Kolda ayant abouti à l’arrestation d’un ressortissant guinéen. Le nommé, ALPHA YAYA BARRY est né le 03 novembre1985 en Guinée Conakry, fils de Sory et d'Aissatou DIALLO. Se disant entrepreneur, de passage à Kolda, le mis en cause a été mis aux arrêts pour la construction d'un centre d'accueil et d'entraînement, d'agents de sécurité. «Une fouille effectuée, dans sa chambre, aboutit à la découverte, des statuts, d'une société dénommée «AFRICAN SECURITY ACADEMY» SARL en abrégé « A.S.A » SARL. Ladite société est composée de six (06) associés, tous d'origine guinéenne et binationaux, vivant entre la Belgique, la France et le Luxembourg. Ces derniers par des subterfuges ont bénéficié d'une délibération portant sur 6 hectares, de la mairie de Bignarabé, au village de Saré Madiou (-10km de Kolda)», renseigne un document parcouru par Dakaractu.







Le même document indique qu’«il est prévu sur le site, la construction, d'un centre d'accueil et d'entraînement, d'agents de sécurité, dont les travaux ont débuté, sans autorisation administrative. Le Préfet du département de Médina Yoro Foula informé, avait déclaré, ne pas être au courant, de l'installation, d'une telle société, malgré l'existence, d'un arrêté d'approbation, de la sous-préfecture de Ndorna, en date du 1er avril 2022 ». Le 31 octobre 2022, les enquêteurs ont procédé, aux auditions respectives de Kaba DIAO, maire, Danguya KANDE, 1er adjoint et Boubacar BALDE, président de la commission domaniale. Toutes ces personnalités ont déclaré, au cours de leurs auditions par les enquêteurs, «ne pas connaître le sieur Alpha Yaya BARRY». Mieux, ils déclarent «ne l'avoir jamais vu, ni rencontrer encore moins lui parler». Ils précisent «l'avoir vu, pour la première fois, lors de la visite sur le site», le samedi 30 octobre 2022.







«Entrepreneur d'origine guinéenne de nationalité Polonaise ayant subi la formation de garde rapprochée»







Interrogé par les enquêteurs, Alpha Yaya BARRY, «se dit entrepreneur, d'origine guinéenne et de nationalité Polonaise. Il a affirmé avoir subi, une formation de garde rapprochée, à l'EUROPAN SECURITY ACADEMY ESA de 2013 à 2015. Au cours de cette formation, il a appris le maniement des armes automatiques et semi-automatiques. A la fin de sa formation, en association, avec les nommés Yaya BARRY, Ibrahima BARRY, Ibrahima BA et Mouhamed DIALLO, ils ont décidé de reprendre le modèle ESA, en Afrique de l'ouest». Relativement au choix porté sur le Sénégal et particulièrement la région du Sud, Kolda, le mis en cause a expliqué aux enquêteurs : «la stabilité politique du Sénégal et la position géographique de Kolda, qui est frontalière à 03 pays (Gambie, Guinée Bissau et Guinée Conakry)».







Relativement au détournement d'objectifs, par rapport à l'objet de l'affectation des 06 hectares (initialement un projet agricole). Il déclare que «Ses associés et lui se sont lancés dans cette activité, pour soi-disant occuper les lieux et marquer leur présence». Les statuts de la société «ASA» sont enregistrés à l'Etude de Maître Tabara Mathurin DIOP, notaire à Dakar. En tant que représentant légal de «ASA», venu spécialement pour les travaux, depuis le 13 mars 2022 au Sénégal, Alpha Yaya BARRY déclare «n'avoir jamais mis les pieds sur lesdits lieux. Mieux, il ne peut pas affirmer si, ce siège existe dans la réalité».







Un financement de 75 millions FCfa



Sur la question du financement, le mis en cause renseigne que «ses associés et lui ont réuni pour le début des travaux, la somme de 115 mille euros soit 75 millions FCfa». Ils attendent toutefois, «des financements de certaines institutions de l'Union Européenne et des responsables de «ESA» qui leur ont donné leur accord de principe». A la fin de l'enquête diligentée par le commissariat central de police de Kolda, le mis en cause a été mis à la disposition de la Brigade Anti-terroriste de la Division des Investigations Criminelles de la Direction de la Police Judiciaire à Dakar, hier.







Informé de ces faits nouveaux, le Procureur a visé, les faits de terrorisme et d'actes de terrorisme …