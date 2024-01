Arrêté du gouverneur de Dakar sur les véhicules gros porteurs : La directrice générale de la SEMIG, Fatoumata Niang Ba, sensibilise les représentants des marchés

Dans le cadre des efforts de sensibilisation suite à la parution de l’arrêté du Gouverneur de Dakar portant Transit et déchargement des véhicules gros porteurs à la Gare des gros porteurs de Diamniadio, la Direction générale de la SEMIG a organisé une rencontre avec les représentants de différents marchés de Dakar.



Ce fut l’occasion pour la Directrice générale, Fatoumata Niang Ba, de revenir sur les implications de l’arrêté et les mesures d’accompagnement déployées pour faciliter aux opérateurs l’accès à la gare des gros porteurs. Les parties prenantes ont soulevé plusieurs inquiétudes, notamment la nécessité d’élargir la sensibilisation à tous les acteurs de la chaîne agricole, en particulier les producteurs pour une mise en service réussie de la Gare des gros porteurs.

L’autre aspect évoqué, la mise en place d’un dispositif de contrôle strict de manière à assurer une homogénéité de l’applicabilité de l’arrêté chez tous les acteurs concernés.



Le Dr Macoumba Diouf, pour sa part, a magnifié la portée et l’importance de cette rencontre en invitant à poursuivre le dialogue et la réflexion avec l’ensemble des acteurs pour que la Gare et le Marché d’intérêt national jouent leur véritable rôle dans le secteur agricole et le développement économique du Sénégal. La directrice générale a rassuré l’assemblée en leur garantissant la mise en œuvre de toutes les commodités nécessaires pour un fonctionnement optimal et humanisé de la Gare.



Les autorités des marchés de Gueule Tapée Cambérène, Thiaroye et Sandiniéry ainsi que le Dr Macoumba Diouf, Directeur de l’horticulture au ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire ont pris part à cette rencontre au bénéfice des acteurs des marchés.