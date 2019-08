Arrêté au Sénégal en même temps que le capitaine de “Grande Nigeria” : Qui est l’autre membre de l’équipage du navire de Grimaldi, transporteur des 798 kilos de cocaïne

Des membres de l’équipage de Grande Nigeria qui ont été arrêtés en même temps que la saisie record de 798 kilos de cocaïne sur ce navire de Grimaldi Lines, seul le nom du capitaine était connu.



Dakaractu est en mesure de révéler l’identité de l’autre membre de l’équipage actuellement, placé sous mandat de dépôt à Dakar. Il s’agit de Paolo Amalfitano.



Originaire de l’île d’Ischia, dans le Golfe de Naples, ce marin est en train de faire les frais du manque de rigueur de l’armateur italien dont la responsabilité est engagée dans l’affaire de la saisie de cocaïne opérée au port de Dakar, le 1er juillet dernier, dans des véhicules de marque Renault Kwid.



Au même titre que son compatriote Matera Biagio Pasquali, commandant du navire "Grande Nigeria, actuellement bloqué à Dakar" et risquant la vente aux enchères, il attend son procès.



Selon ses proches qui ont parlé à certains médias italiens, ses conditions de détention au Sénégal ne seraient pas des meilleures.



Ils demandent à cet effet, au ministère italien des Affaires étrangères d’intervenir auprès de leurs homologues sénégalais pour une amélioration de ses conditions d’incarcération, non sans tenter de minimiser sa responsabilité dans cette affaire, qui est loin d’avoir livré tous ses secrets.



Mais cet argument risque de s’écrouler comme château de cartes au regard des infractions (contrebande et importations de marchandises sans déclaration) reprochées à l’armateur italien par la douane sénégalaise. Pour ces délits, la douane demande une amende de près de 144 milliards FCFA.



Il s’y ajoute que l’armateur italien est habitué des faits. Dans la deuxième semaine du mois de juillet, un autre navire de Grimaldi Lines a fait l’objet d’un contrôle par les douanes allemandes qui ont découvert dans un de ses containers en provenance de Montevideo, en Uruguay, 4,5 tonnes de cocaïne supposée être du soja. C'est-ce qui était inscrit sur le manifeste. Pour cette saisie aussi, deux membres de l’équipage, de nationalité italienne, ont été arrêtés par la police allemande pour les besoins de l’enquête.