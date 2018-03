Arrêté à Touba avec six enfants : Mansour voulait remette ses derniers à leurs parents (Commissaire Abdoulaye Diop)

Mansour, qui avait été accusé d’avoir séquestré six enfants à Touba et arrêté, ne serait pas le kidnappeur qu’on décrit. Selon le directeur de Sécurité publique : « après enquête, on s’est rendu compte que c’était des enfants de la rue qu’il avait récupérés et il tentait de les remettre à leurs parents. Donc, aucune suite n’a été réservé à cette affaire ». En d’autres termes, l’homme était un bienfaiteur qui s’est retrouvé au mauvais endroit, au mauvais moment, au lendemain du meurtre crapuleux du petit Serigne Fallou Ba.