Arrêté Ousmane Ngom : Landing Savané se conforme et secoue l’opposition…

A l’occasion de son point de presse tenu dans l’après-midi de ce samedi 15 septembre, le leader du Parti africain pour la démocratie et le socialisme, a été interpellé sur la situation du pays et les critiques notées à propos de l'arrêté Ousmane Ngom. Landing Savané a cependant trouvé très normale la tournure des événements. Il a toutefois appelé l’opposition à repositionner sa cause afin qu’ensemble ils puissent faire valoir l’intérêt du peuple sénégalais.