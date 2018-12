Arrêté Ousmane Ngom : L’ancien ministre de l’Intérieur s’explique

Initiateur de l’arrêté qui porte son nom, Ousmane Ngom, l’ancien ministre de l’Intérieur du temps du président Wade revient sur le plateau de la chaîne nationale, la Rts1, sur les raisons de l’arrêté Ousmane Ngom. Il se défend : « Chaque année plus de 4000 marches sont librement organisées à travers le pays. L’arrêté Ousmane Ngom a été sorti à un moment l’on s’acheminait vers des élections. Je précise que j’ai été arrêté 9 fois et mis en prison pour la liberté. Le centre-ville c’est aussi le cœur du pays où il y a une forte concentration de structures sanitaires, l’État-major de l’armée et l’activité économique central du pays. Imaginez s’il y a une marche qui dérape au centre-ville », s’est-il justifié.



Pour étayer ses propos, l’ancien patron de la Police nationale, donnera l’exemple de la Côte-d’Ivoire. « L'exemple de la Côte d’Ivoire est là. Des banques ont été dévalisées et cet argent a servi à l’achat d’armes qui a mis le pays dans le chaos pendant une décennie. C’est pourquoi il faut anticiper et protéger la République. En son temps, le président Wade voulait en faire un décret, mais je lui avais demandé de me laisser prendre mes responsabilités », a-t-il soutenu.