Arrêt du convoi de Pastef à Joal par les forces de l’ordre : Déthié Fall dénonce et manifeste son soutien à Ousmane Sonko.

« Je dénonce vigoureusement l'arrêt du convoi du Président Ousmane SONKO à Joal, par les forces de l'ordre, au moment où il était en déplacement dans le cadre de ses tournées politiques.

Je manifeste mon soutien et ma solidarité à Ousmane et à l'ensemble des responsables et militants du parti Pastef », a d'emblée fustigé M. Fall.



S'adressant au régime en place, le président du PRP de marteler : "La liberté de circulation est un droit sacro-saint, inaliénable, non négociable, reconnu par la constitution et aucune restriction de ce droit constitutionnel ne saura être acceptée. Macky SALL doit savoir qu'il n'est pas dans un royaume pour s’autoriser de si vilaines pratiques. Nous ferons face et combattrons, comme toujours, toutes velléités de dictature au Sénégal".